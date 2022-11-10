В Екатеринбурге построят новый мост длиной почти 100 метров

В Екатеринбурге утверждены проекты планировки и межевания территории для реконструкции путепровода над железнодорожными путями по Низовому переулку. Соответствующий документ подписал глава города Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, речь идет о строительстве нового моста протяженностью 99 метров вместо старого, находящегося в аварийном состоянии. Кроме этого, планируется строительство участка улично-дорожной сети в 720 метров. Путепровод вместит как две полосы движения общей шириной 9 метров, так и пешеходную зону шириной до 1,7 метра.

Реконструкцию произведут в два этапа. На первом будет построен новый мост, а только на втором снесен старый. Такой порядок необходим, чтобы местные жители не испытывали неудобств из-за отсутствия короткого пути через железную дорогу.

Как добавили в администрации Екатеринбурга, средства на обновление путепровода будут выделены из городского бюджета. Сроки строительства пока неизвестны.