Захарова опровергла госпитализацию Лаврова на саммите G20

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла появившуюся в сети информацию о госпитализации прибывшего на саммит G20 на Бали министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите мировой эксклюзив", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Лавров якобы госпитализирован "из-за проблем м сердцем".