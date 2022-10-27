Путин заявил, что возможно примет участие в саммите G20 в Индонезии

Россия примет участие в саммите G20 в Индонезии, который пройдет уже в начале ноября. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, который подтвердил, что, вероятно, также посетит саммит.

"Я благодарен руководству и президенту (Индонезии) за приглашение на "двадцатку". Подумаем, как мы это сделаем. Россия точно совершенно будет там представлена на высоком уровне. Может быть, и я поеду, пока я подумаю", - заявил президент в рамках дискуссионного клуба "Валдай".

Напомним, что в Кремле пока не решили, кто возглавит делегацию России на саммите G20. Между тем, Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванный источник в администрации президента пишет, что вместо Путина на саммит от России с большой вероятностью поедет премьер-министр Михаил Мишустин. Впрочем, окончательное решение еще не принято.