26 Октября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Baza: Делегацию РФ на саммите G20 может возглавить Мишустин

В Кремле пока не решили, кто возглавит делегацию России на саммите G20 в Индонезии в ноябре этого года, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Между тем, Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванный источник в администрации президента пишет, что вместо Путина на саммит от России с большой вероятностью поедет премьер-министр Михаил Мишустин. Впрочем, окончательное решение еще не принято.  

Ранее российский президент говорил, что окончательное решение о том, кто поедет на Бали, еще не принято, но Россия точно будет принимать участие в саммите.  Также Путин не видит смысла в проведении двусторонней встречи с президентом США на полях саммита G20.

Теги: михаил мишустин, владимир путин, g20, саммит



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