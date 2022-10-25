Baza: Делегацию РФ на саммите G20 может возглавить Мишустин

В Кремле пока не решили, кто возглавит делегацию России на саммите G20 в Индонезии в ноябре этого года, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Между тем, Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванный источник в администрации президента пишет, что вместо Путина на саммит от России с большой вероятностью поедет премьер-министр Михаил Мишустин. Впрочем, окончательное решение еще не принято.

Ранее российский президент говорил, что окончательное решение о том, кто поедет на Бали, еще не принято, но Россия точно будет принимать участие в саммите. Также Путин не видит смысла в проведении двусторонней встречи с президентом США на полях саммита G20.