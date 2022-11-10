10 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: kremlin.ru

Власти Индонезии сообщили, что Путин не примет участие в G20, - Reuters

Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию, Россию представит глава МИД Сергей Лавров, заявил пресс-секретарь индонезийского министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Джоди Махарди агентству Reuters.

По его словам, российский министр примет участие в одном из мероприятий саммита в удаленном режиме, пишет Regnum.

Российские СМИ писали, что Путин с высокой вероятностью не поедет на Бали. Источник в администрации президента заявил, что активная подготовка к поездке не ведется.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии Путина в саммите G20 будет принято до конца недели.

Теги: индонезия, путин, g20



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Ранее 27.10.2022 20:20 Мск Путин заявил, что возможно примет участие в саммите G20 в Индонезии
Ранее 25.10.2022 19:50 Мск Baza: Делегацию РФ на саммите G20 может возглавить Мишустин


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