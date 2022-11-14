Минтруд уточнил свою позицию по выплатам сокращенным сотрудникам

Нетрудоустройство в течение двух месяцев после увольнения является основанием для сохранения за работником среднего заработка в том случае, если он своевременно обратился в службу занятости и получил статус безработного.

Так в Министерстве труда разъяснили новую позицию ведомства об основаниях осуществления данной выплаты. По правилам ст. 178 Трудового кодекса "в исключительных случаях по решению органа службы занятости населения" работодатель обязан выплатить сокращенному работнику средний заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.

Для этого нужно, чтобы в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения. Что именно следует понимать под "исключительными случаями", в законе не уточняется, сообщают "Ведомости".

Рынок труда в России уже несколько месяцев демонстрирует стабильность. Нет роста безработицы и даже есть некоторое небольшое снижение, сообщил ранее глава Минтруда Антон Котяков.