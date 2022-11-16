16 Ноября 2022
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Экономика В России
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Правительство отказалось менять размер пособия по безработице в 2023 году

В России максимальный размер пособия по безработице в 2023 году останется прежним.

Его размер - 12 тыс. 792 руб. в первые три месяца после назначения такой ‎выплаты. Постановление об этом за подписью главы кабмина Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить на 2023 г. для граждан, признанных в установленном порядке безработными... минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 руб., максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 руб. – в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице", – сказано в документе.

В следующие три месяца выплачивается 60% зарплаты, но не более 5 тыс. руб.

Ранее Минтруд сообщил, что нетрудоустройство в течение двух месяцев после увольнения является основанием для сохранения за работником среднего заработка в том случае, если он своевременно обратился в службу занятости и получил статус безработного.

Теги: пособия, безработица, Мишустин



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