10 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд оставил под арестом зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга

Заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга останется под арестом.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, органами предварительного расследования Илья Загайнов обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Мера пресечения ему избрана до 26 декабря этого года.

Защита Загайнова подавала апелляционную жалобу на его арест. Однако облсуд оставил без изменений постановление Ленинского районного суда и отклонил апелляцию.

Ранее сообщалось, что высокопоставленного сотрудника задержали у ячейки, из которой он доставал 2,5 млн рублей. За эти деньги зампрокурора якобы обещал помочь "решить вопрос" по одному из уголовных дел.

Ему уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном. Теперь задержанному сотруднику прокуратуры грозит до 15 лет лишения свободы, со штрафом до 70-кратной суммы взятки.

Теги: зампрокурора, арест, суд



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Ранее 28.10.2022 16:05 Мск Взятка в особо крупном: зампрокурора района Екатеринбурга предъявлено обвинение
Ранее 28.10.2022 12:29 Мск Зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга задержан по делу о взяточничестве 


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