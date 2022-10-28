Взятка в особо крупном: зампрокурора района Екатеринбурга предъявлено обвинение

В прокуратуре Свердловской области рассказали, в чем подозревают заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что высокопоставленного сотрудника задержали у ячейки, из которой он доставал 2,5 млн рублей. За эти деньги зампрокурора якобы обещал помочь в решении вопроса по одному из уголовных дел.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по факту ситуации с сотрудником прокуратуры возбуждено дело по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

"Органами ФСБ России, СУ СКР по Свердловской области при содействии прокуратуры Свердловской области проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга", - сообщили в прокуратуре.

Там подчеркнули, что "факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются".

Сумму взятки в прокуратуре не называют. Избрана ли мера пресечения их сотруднику, в ведомстве также не уточнили.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, задержанному зампрокурора уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

"Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено до 15 лет лишения свободы, со штрафом до 70-кратной суммы взятки. В настоящее время сотрудниками Следственного комитета и управления ФСБ России по Свердловской области продолжается выполнение мероприятий по выяснению всех обстоятельств преступления, сбору и закреплению доказательств", - добавили в СК.