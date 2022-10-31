31 Октября 2022
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Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге пенсионер разговаривал с мошенниками по телефону 12 часов

В Екатеринбурге пенсионер лишился крупной суммы в иностранной валюте. Пожилой уралец разговаривал с мошенниками по телефону 12 часов.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, сам 81-летний пострадавший рассказал, что ему на домашний телефон позвонила неизвестная и представилась его дочерью. Дрожащий голос в трубке поведал о неком страшном ДТП с пострадавшими. При этом у дедушки действительно есть дочь, которая, впрочем, уже 20 лет живет во Франции.

Сразу после этого в разговор вступила другая аферистка, назвавшаяся "сотрудницей российского посольства". Она подтвердила слова "дочери" и потребовала крупную сумму в иностранной валюте для решения вопроса о непривлечении родственницы к уголовной ответственности. Растерявшийся пенсионер поверил мошенникам и согласился заплатить.

Злоумышленники держали его на связи около 12 (!) часов, контролируя каждый шаг и не давая адекватно оценить ситуацию. А когда он случайно положил трубку, ему сразу же перезвонили и велели больше так не делать, иначе "дочь отправится в тюрьму". Мошенники оставили старика в покое лишь глубокой ночью, когда он отдал все свои сбережения прибывшему к нему домой "курьеру". При этом аферисты попросили не беспокоить дочь до завтра, так как она "отдыхает после операции". Лишь на следующий день пенсионер созвонился с настоящей дочерью и понял, что его обманули.

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать 55-летнего "курьера", который забрал у пожилого мужчины около 4,2 млн рублей в валюте. По месту жительства задержанного полицейские изъяли деньги, которые "бегунок" оставил себе в качестве вознаграждения. Их вернули владельцу, но основную часть похищенного "курьер" уже успел перевести на счета своих кураторов.

Сейчас расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Задержанный арестован и помещен в следственный изолятор.

Теги: мошенники, пенсионер, полиция, валюта, Екатеринбург



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