В Екатеринбурге появились мошенники, выдающие себя за "начальника Пенсионного фонда"

В Екатеринбурге пожилая женщина отдала лжесотруднику Пенсионного фонда около 500 тысяч рублей. Расследуется уголовное дело.

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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в полицию обратилась 82-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. По ее словам, ей на телефон позвонила неизвестная, которая представилась "начальником Пенсионного фонда". Звонившая заявила, что в настоящее время из-за инфляции якобы проводится пенсионная реформа, в рамках которой необходимо обменять деньги старого образца на новые.

Пожилая женщина согласилась и назвала общую сумму своих сбережений. "Начальник фонда" добавила, что через некоторое время домой к пенсионерке придет ее представитель, которому и надо будет передать деньги.

Очень скоро в дверь потерпевшей постучалась неизвестная на вид около 40 лет и с порога заявила, что является представителем Пенсионного фонда. Старушка передала ей пакет с деньгами, после чего лжесотрудник фонда поспешила покинуть квартиру. После ее ухода хозяйка жилища поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

Общая сумма ущерба, причиненного пожилой екатеринбурженке, составила 479 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". На место выезжала следственно-оперативная группа. Со слов пенсионерки составлены приметы злоумышленницы, сейчас проводится розыск аферистки.