Мария Захарова: Запад не допустил Россию к расследованию взрывов на "Северном потоке", потому что ему есть что скрывать

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Дании, Швеции и Германии допустить Россию к расследованию диверсии на газопроводе "Северный поток", передает корреспондент Накануне.RU.

Она сообщила, что МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Чёрном море 29 октября и обучению украинских военных.

"Одновременно российские военные сообщили, что располагают информацией о причастности спецслужб Великобритании также к серии взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море. Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. Соответствующие предложения были направлены правительствам Дании, Швеции и Германии. То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть, что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают", - заявила Захарова.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 29 октября в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов GB.

В Минобороны РФ также сообщили, что представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".