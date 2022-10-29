Минобороны РФ прокомментировало атаку беспилотников в Севастополе: целью был флот

Минобороны РФ прокомментировал отражение атаки вражеских беспилотников над Севастополем. По данным военного ведомства, киевский режим совершил террористическую атаку на Черноморский флот и гражданские суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

Силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены. В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде.

"29 октября в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов GB", - сообщили в ведомстве.

В Минобороне РФ также сообщили, что представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".