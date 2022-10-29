Россия приостановила зерновую сделку

Россия на неопределенный срок приостановила "черноморскую инициативу" по вывозу украинского продовольствия, известную также как "зерновая сделка". Это следует из официального заявления МИД России, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным дипломатического ведомства, решение было принято после того, как украинские вооруженные силы под руководством британских специалистов, совершили теракт в отношении Черноморского флота РФ в Севастополе.

"29 октября украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе. В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе", и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок. Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 29 октября в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов GB.

В Минобороны РФ также сообщили, что представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".