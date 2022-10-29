29 Октября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Mike Segar/Reuters

Россия в связи с атакой на суда Черноморского флота запросила на 31 октября заседание СБ ООН

Россия запросила на 31 октября проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с атакой со стороны Украины на корабли Черноморского флота (ЧФ), об этом в своем telegram-канале сообщил первый заместитель представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"В свете совершенной Украиной 29 октября атаки против кораблей Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках т.н. "черноморской инициативы", постпредство уведомило Генсека ООН о том, что Россия приостанавливает свое участие в ней. Кроме того мы запросили на понедельник 31 октября заседание СБ ООН по этому сюжету", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 29 октября в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов GB.

В Минобороны РФ также сообщили, что представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Теги: МИД России, беспилотники, флот, Севастополь, теракт, зерновая сделка, черноморская инициатива, СБ ООН, генсек ООН



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