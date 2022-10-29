30 Октября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Контактов Путина и Эрдогана из-за решения РФ по зерновой сделке пока не планируется

Разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по ситуации вокруг зерновой сделки пока не планируется, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Пока таких планов нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли контакт Путина с Эрдоганом в связи с приостановкой участия РФ в зерновой сделке.

Президенты России и Турции в последний на данный момент раз общались 13 октября в Астане на полях саммита. Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В конце июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Меморандум между РФ и ООН предусматривает подключение всемирной организации к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. В другом документе прописан механизм вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 29 октября в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов GB.

В Минобороны РФ также сообщили, что представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Теги: беспилотники, флот, Севастополь, теракт, зерновая сделка, черноморская инициатива



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