29 Октября 2022
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Армия и ВПК Крым
Фото: Накануне.ru

В Севастополе системы ПВО сбили все вражеские беспилотники

В Севастополе системы противовоздушной обороны успешно отразили атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня, начиная с 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты. По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник. Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука - лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал. Рейд по понятным причинам не работает. Когда возобновит работу - сообщим", - заявил Развожаев.

Он также попросил горожан не выкладывать в соцсети информацию о работе ПВО, поскольку такие данные нужны украинским нацистам, чтобы понять, как выстроена защита города.

Теги: Севастополь, ПВО, беспилотники



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Развитие сюжета:

Ранее 29.10.2022 13:59 Мск Минобороны РФ прокомментировало атаку беспилотников в Севастополе: целью был флот


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