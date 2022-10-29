В Севастополе системы ПВО сбили все вражеские беспилотники

В Севастополе системы противовоздушной обороны успешно отразили атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня, начиная с 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты. По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник. Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука - лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал. Рейд по понятным причинам не работает. Когда возобновит работу - сообщим", - заявил Развожаев.

Он также попросил горожан не выкладывать в соцсети информацию о работе ПВО, поскольку такие данные нужны украинским нацистам, чтобы понять, как выстроена защита города.

