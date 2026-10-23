Над Нижегородской областью сбили 19 БПЛА: трое человек пострадали, школы ушли на дистант

Силы ПВО ночью и утром уничтожили 19 беспилотных аппаратов ВСУ над Нижегородской областью. Об этом рассказал в своем Telegram‑канале губернатор Глеб Никитин.

В Городецком округе обломки дронов травмировали трех человек - их сразу доставили в больницу. Также пострадали несколько жилых домов, один образовательный и один инфраструктурный объект.

Чтобы обезопасить детей, все школы в Городецком округе перевели на дистанционное обучение. На местах ЧП продолжают работать оперативные службы - они выясняют масштаб ущерба и держат ситуацию под контролем.

Ранее над разными регионами России сбили несколько сотен беспилотников; в Перми из‑за атаки ввели режим "Беспилотной опасности", а в аэропорту Большое Савино - режим "Ковер".