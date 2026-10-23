23 Октября 2026
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Российские спортсмены взяли медали на Кубке мира по BMX-фристайлу в Шанхае

В Шанхае прошёл престижный международный турнир – этап Кубка мира по BMX-фристайлу. Соревнования состоялись в рамках крупнейшего мирового фестиваля экстремального спорта FISE Shanghai 2026.

Сильнейшие райдеры планеты соревновались в разных дисциплинах, таких как парк, рампа, улица и дёрт-джампинг. Российские BMX-спортсмены проявили свои способности в дисциплине парк, где демонстрировали мастерство на разнообразных фигурах, сочетая прыжки, вращения и технические трюки, а также в дисциплине рампа, где выполняли высокие вылеты и сложные комбинации на U-образной конструкции, используя её форму для набора скорости и высоты.

Спортсмен в скейт-парке РМК Экстрим(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Один из сильнейших и самых перспективных райдеров России Арсений Любишкин завоевал серебряную медаль в дисциплине парк. В финальном раунде он продемонстрировал сложнейшую техническую программу с высокой амплитудой прыжков и уступил лишь лидеру соревнований, именитому японскому райдеру Риму Накамуре.

Российские BMX-спортсмены взяли медали на Кубке мира в Шанхае(2026)|Фото из личного архива

"Бронзу" на этапе Кубка мира по BMX-фристайлу в дисциплине спайн-рампа взял другой российский райдер Александр Моллаев.

"Безусловно, скейт-парк "РМК Экстрим" нам помог при подготовке. Фигуры в Шанхае очень похожи на те, что находятся в Екатеринбурге. Я уверен, что в следующем году мы там потренируемся ещё больше и будем готовы к предстоящему сезону ещё сильнее. Мы уже ждём нового сезона, тренировок в скейт-парках РМК и новых побед в следующем году!", - рассказал Моллаев.

Спортсмены в скейт-парке РМК Экстрим(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Чемпионы часто тренируются в скейт-парке "РМК Экстрим", экстремальном проекте Русской медной компании. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, всё лето спортсмены приезжали в Екатеринбург, чтобы кататься, а также подключались к мероприятиям проекта: участвовали в соревнованиях, давали мастер-классы и устраивали показательные выступления для начинающих.

Спортсмены в скейт-парке РМК Экстрим(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Райдеры принимали активное участие в проектировании новой эйр-зоны в спортивном квартале "Архангел Михаил". Благодаря их содействию уральский скейт-парк не уступает многим мировым площадкам.

Спортсмен в скейт-парке РМК Экстрим(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Теги: фристайл, медали, спортсмены, Шанхай


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