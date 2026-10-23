В Екатеринбурге до конца декабря перекроют движение по улице Резервной

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Резервная. С 26 октября до 27 декабря МУП "Водоканал" будет проводить работы по реконструкции водопропускных труб реки Патрушиха под проезжей частью улицы Удельная.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сначала работы стартуют от дома № 23 по переулку Пшеничному до дома № 66 по улице Дальней и завершатся 26 ноября. 12 ноября специалисты приступят к участку от дома № 65 по улице Дальней до дома № 100 по улице Пикетной и продолжат реконструкцию до 12 декабря. А с 27 ноября по 27 декабря работы будут вестись возле дома № 99 по улице Пикетной.

Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам: переулок Пшеничный, Дальняя, Пикетная, Прохожая. На месте будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Движение общественного транспорта на указанном участке отсутствует, а для пешеходов будет организована пешеходная галерея вдоль закрытого участка.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.