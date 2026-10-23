Австрия требует от четырех российских дипломатов покинуть Вену

Австрия объявила четырех российских дипломатов, работающих в Вене, персонами нон грата - теперь они должны покинуть страну. Об этом сообщило агентство "Reuters" со ссылкой на заявление МИД Австрии.

В министерстве пояснили, что решение приняли на основе выводов национальных органов безопасности: именно данные спецслужб стали основанием для введения мер в отношении сотрудников российской дипмиссии.

Москва отметила, что обязательно отреагирует на высылку.