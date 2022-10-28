Бельский объяснил рост зарплат петербургских чиновников "платой за качество" на фоне провалов реформ

Глава парламента Санкт-Петербурга Александр Бельский прокомментировал рост зарплат государственных служащих, объяснив, что за качество «нужно платить». Однако в настоящее время качество работы администрации города вызывает вопросы у экспертов и жителей города.

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга во время заседания 18 октября приняли решение повысить зарплаты государственным служащим на 8%, что вызвало широкий резонанс. Эксперты и жители города отмечают, что увеличение заработных плат чиновников и депутатов на фоне снижения доходов населения выглядит неуместно. Обсуждение действий правительства продолжается до сих пор – 28 октября спикера Заксобрания Александра Бельского попросили прокомментировать это решение в пятничном эфире на радио «Комсомольская правда».

Бельский подчеркнул, что нововведение затронет доходы не только депутатов, но и всех госслужащих и чиновников, отметив, что считает это оправданным.

«Я всегда говорил: если вы хотите, чтобы ту сферу услуг, которую вам предоставляют госслужащие, выполняли люди, которые действительно являются профессионалами, им нужно платить достойную зарплату. На сегодняшний момент я вам могу сказать, что [зарплата госслужащих – прим.ред.] таковой не является», - рассказал Бельский.

Спикер заявил, что заработные платы в государственных органах не повышались много лет, что не совсем корректно. В июне чиновникам, депутатам и губернатору Александру Беглову увеличили выплаты в связи с «особыми условиями труда».

«Уже много лет не повышалась там зарплата. Сам работая в органах исполнительной власти, я могу сказать, что сталкивался всегда с тем, что профессиональные люди не идут – им платят достаточно хорошие деньги в бизнесе, и они не идут на госслужбу. Поэтому если мы хотим хотя бы удержать, я уже не говорю о том, чтобы привлечь новых, конечно, нужно повышать», - считает Бельский.

Стоит отметить, что профессионализм госслужащих Санкт-Петербурга вызывает вопросы. Специалисты отмечают, что городом на Неве управляют вяло и неэффективно. Горожане, в свою очередь, недовольны провалами череды реформ, в том числе мусорной и транспортной. Из-за неготовности документации к началу мусорной реформы возникли сбои в вывозе отходов. Ошибки в просчетах при подготовке транспортной реформы привели к увеличению нагрузки на автобусы, долгим ожиданиям на остановках и неудобным изменениям в маршрутах. Предстоящая реформа системы ЖКХ вызывает у петербуржцев опасения, что и эти нововведения завершатся провалом.

Ранее спикер Заксобрания Александр Бельский заявлял, что люди в госуправлении работают с полной отдачей, но уровень их доходов не отвечает объемам задач.