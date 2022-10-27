Берл Лазар осудил позицию Совбеза РФ по любавичским хасидам

Лидеры еврейской общины России не согласны с заявлением помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова о том, что "главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами".

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"Еврейская община России с крайним недоумением воспринимает опубликованную статью помощника Секретаря СБ РФ господина Павлова о "неоязыческих культах", которые, как утверждает автор, активно распространяются на Украине. <...> В статье содержится тезис, который трудно воспринять иначе, чем оскорбление миллионов верующих евреев, в том числе значительного большинства евреев России", - цитирует ТАСС заявление Федерации еврейских общин России (ФЕОР), которое приводит слова главного раввина России Берла Лазара.

Он также отметил, что любавичские хасиды являются легитимной школой иудаизма, и 90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к ХАБАДу. Главный раввин также уточнил, что сам является любавичским хасидом. По его словам, идеология ХАБАДа проповедует уважение ко всем религиям.

"Любавичские хасиды принадлежат <...> к одному из исконно российских направлений иудаизма, широко распространенному в современной России, участвующему в религиозной, культурной, образовательной и общественной жизни страны", - приводит ФЕОР слова раввина Александра Бороды.

Павлов в разговоре с RTVI отказался комментировать критику Лазара.

"Я знаю, что он [Лазар] – любавичский хасид, но комментариев я давать не буду. На данный момент – пауза в эфире, как говорится", – сказал он.