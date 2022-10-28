Патрушев извинился за слова своего помощника о любавичских хасидах

Глава Совбеза РФ Николай Патрушев извинился за высказывание своего помощника Александра Павлова о том, что "главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами". Мнение свое Павлов высказал в статье, опубликованной в "АиФ". Туда же поступило и письмо Патрушева.

"В опубликованной в еженедельнике «Аргументы и факты» статье помощника секретаря Совета Безопасности РФ Александра Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения перед читателями издания, и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения.Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета Безопасности Российской Федерации", - написал Патрушев, уточнив, что с автором статьи проведена соответствующая работа".

Ранее стало известно, что лидеры еврейской общины России не согласны с заявлением Павлова. Главный раввин России Берл Лазар сообщил, что еврейская община России "с крайним недоумением" воспринимает статью Павлова о "неоязыческих культах", которые, как утверждает автор, активно распространяются на Украине.

"В статье содержится тезис, который трудно воспринять иначе, чем оскорбление миллионов верующих евреев, в том числе значительного большинства евреев России", - сказал Берл Лазар.

Он также отметил, что любавичские хасиды являются легитимной школой иудаизма, и 90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к ХАБАДу. Главный раввин также уточнил, что сам является любавичским хасидом. Раввин Александр Борода заявил о том, что "любавичские хасиды принадлежат <...> к одному из исконно российских направлений иудаизма, широко распространенному в современной России, участвующему в религиозной, культурной, образовательной и общественной жизни страны".