27 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Собчак прокомментировала задержание своего коммерческого директора

Ксения Собчак в своем telegram-канале "Кровавая Барыня" прокомментировала задержание своего коммерческого директора Кирилла Суханова. Выдвинутые в отношении него обвинения в вымогательстве Собчак назвала "чушью" и заявила, что все обвинения якобы связаны с подавлением свободы слова в России.

"Наш коммерческий директор Кирилл Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой ещё Ростех? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и все действительно недоразумение. Кирилл, мы любим тебя и не верим ни во что", - написала Собчак.

Информацию о своем бегстве за границу Ксения Собчак не прокомментировала.

Как сообщало Накануне.RU, Суханова и Романовского задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по 3 части статьи 163 УК РФ "Вымогательство". Если их признают виновными, им грозит от семи до 15 лет лишения свободы. СМИ сообщали, что по делу планировалось задержать и саму Ксению Собчак, но она, якобы, покинула пределы страны.

Теги: Ксения Собчак, Суханов, обыски, уголовное дело, Чемезов, вымогательство



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Ранее 26.10.2022 20:40 Мск Суд арестовал до 24 декабря коммерческого директора Собчак


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