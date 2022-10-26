Baza: Для задержания Собчак оперативники выезжали во Внуково

Журналистка Ксения Собчак уехала из России. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он не уточнил, с чем связана поездка.

"Она через Белоруссию уехала в Литву", - сказал собеседник агентства.

По данным "Базы", для задержания Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3, откуда она собиралась улететь из России. Однако ей все же удалось выехать из страны.

Ранее ряд СМИ сообщил об обысках в загородном доме Собчак в Подмосковье. Информация появилась на фоне сообщений о задержании коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Telegram-каналы предполагают, что дело может быть связано с предложением известным личностям так называемого "блока на негатив" в сетке каналов, находящихся в распоряжении фигурантов.

По данным источника ТАСС, сама Собчак фигуранткой дела не является.