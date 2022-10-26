27 Октября 2022
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Происшествия
Фото: Накануне.RU

Суд арестовал до 24 декабря коммерческого директора Собчак

Коммерческого директора холдинга "Oсторожно Media" Ксении Собчак Кирилла Суханова арестовали до 24 декабря по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

Свою вину он признал частично — заявил, что готов сотрудничать со следствием, извиниться и признался в получении 800 тысяч рублей авансом от представителей Сергея Чемезова.

По данным ТАСС, Суханов обвиняется по ч. 3 "п" б. ст. 163 УК РФ ("Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере"). Вторым обвиняемым является бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Дело связано с вымогательством у Чемезова 11 млн рублей. Эти деньги обвиняемые вымогали якобы за нераспространение порочащих потерпевшего сведений через Telegram-канал "Тушите свет".

Как сообщало Накануне.RU, Суханова и Романовского задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по 3 части статьи 163 УК РФ "Вымогательство". Если их признают виновными, им грозит от семи до 15 лет лишения свободы. СМИ сообщали, что по делу планировалось задержать и саму Ксению Собчак, но она, якобы, покинула пределы страны.

Теги: Ксения Собчак, суханов, обыски, уголовное дело



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Развитие сюжета:

Ранее 26.10.2022 21:01 Мск Собчак прокомментировала задержание своего коммерческого директора


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