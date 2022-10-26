В загородном доме Собчак проходят обыски, - 112

В загородном доме журналистки Ксении Собчак проходят обыски, сообщает 112.

По данным телеграм-канала, оперативники пришли в элитный коттеджный поселок "Горки-8" в Подмосковье.

Ранее стало известно о задержании коммерческого директора ведущей. Накануне появились сообщения, что Кирилл Суханов может стать фигурантом дела о вымогательстве.

Ряд Telegram-каналов со ссылкой на неназванные источники сообщали, что Суханова, якобы, задержали во время встречи с потенциальным "клиентом", которому предлагался так называемый "блок на негатив".