В Тюменской области прокомментировали полученные мобилизованными выплаты в 700 рублей

В Информационном центре правительства Тюменской области прокомментировали первые выплаты, полученные мобилизованными тюменцами. Напомним, их сумма составила около 700 рублей. Разъяснять, почему мобилизованные получили такие маленькие суммы не стали, отметив, что их производили не власти региона. Официального комментария от военных ведомств на момент публикации материала не поступило.

Как сообщили в ответ на запрос Накануне.RU, через департамент социального развития Тюменской области выплаты в подобном размере мобилизованным гражданам не предоставлялись.

"Единовременные выплаты мобилизованным гражданам в размере 100 тысяч рублей будут поступать автоматически на их счета в течение трех рабочих дней после поступления сведений из Военного комиссариата Тюменской области", - говорится в сообщении.

Напомним, решение о единовременных выплатах власти региона озвучили после того, как появилась информация, что резервистам выплатили 759 рублей 86 копеек. Деньги были перечислены на карты ВТБ-банка, которые мужчинам выдали после мобилизации. Губернатор Моор, прямо не комментировал эту ситуацию, однако, объявляя о решении выплатить единовременно мобилизованным по 100 тысяч руб., заявил, что "пока формируются подразделения и начинают работать финансовые службы, возможны технические проблемы".

Также в регионе был запущен комплекс мер социальной помощи. Всех школьников с первого по 11-й классы из семей военнослужащих обеспечат бесплатными горячими завтраками и обедами. Студентам техникумов, колледжей и вузов также предоставят бесплатные горячие обеды. Семьи воинов-сибиряков будут освобождены от оплаты услуг детских садов. В школах создадут дополнительные бесплатные группы продленного дня для учеников с первого по шестой классы. Дети военнослужащих смогут бесплатно заниматься в кружках и секциях в учреждениях дополнительного образования. Аналогичную меру поддержки введут на муниципальном уровне.

При необходимости военнослужащие и их семьи смогут рассчитывать на реабилитационную медицинскую помощь по полису обязательного медстрахования вне очереди. Супруги военнослужащих и их дети трудоспособного возраста получат возможность пройти дополнительное профессиональное обучение.