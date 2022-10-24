24 Октября 2022
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области создадут центры поддержки семей мобилизованных

В Тюменской области представители муниципалитетов обсудили организацию работы центров поддержки семей военнослужащих, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.
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Семинар-практикум прошел для представителей администраций муниципальных образований, руководителей органов соцзащиты и центров соцобслуживания населения, психологов и специалистов здравоохранения, представителей общественных организаций. Цель — выработать единую модель работы.

"Ко всем семьям нужен индивидуальный подход. Не только органы власти должны включиться в эту работу, но и работодатели, финансовые, общественные и социальные организации. Дети должны чувствовать заботу и своей мамы, и государства", - отметила вице-Губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Отметим также, что ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что "частичная мобилизация большой и сложный процесс", и что мобилизованные получает единовременную выплату в сумме 100 тыс. руб. Высказывание главы региона прозвучало после новостей о том, что мобилизованные тюменцы получили первые выплаты, сумма которых составила около 700 рублей.

Моор отметил, что пока формируются подразделения и начинают работать финансовые службы, возможны технические проблемы.

Также в регионе был запущен комплекс мер социальной помощи. Всех школьников с первого по 11-й классы из семей военнослужащих обеспечат бесплатными горячими завтраками и обедами. Студентам техникумов, колледжей и вузов также предоставят бесплатные горячие обеды. Семьи воинов-сибиряков будут освобождены от оплаты услуг детских садов. В школах создадут дополнительные бесплатные группы продленного дня для учеников с первого по шестой классы. Дети военнослужащих смогут бесплатно заниматься в кружках и секциях в учреждениях дополнительного образования. Аналогичную меру поддержки введут на муниципальном уровне.

При необходимости военнослужащие и их семьи смогут рассчитывать на реабилитационную медицинскую помощь по полису обязательного медстрахования вне очереди. Супруги военнослужащих и их дети трудоспособного возраста получат возможность пройти дополнительное профессиональное обучение.

Теги: поддержка, мобилизованные, помощь, Александр Моор, выплаты



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