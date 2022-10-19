Супруга тюменского мобилизованного заявила о выплате мужу в 760 рублей

Мобилизованные из Тюменской области начали получать первые выплаты. Как сообщила Накануне.RU супруга одного из тюменцев, размер выплаты на мужа составил 759 рублей 86 копеек.

Деньги были перечислены на карты ВТБ-банка, которые мужчинам выдали после мобилизации. Мобилизованный тюменец по званию рядовой, по специальности - водитель. У семейной пары двое детей и сейчас женщина пытается разобраться, почему начислена именно такая сумма.

"Мужа мобилизовали 23 сентября, выплата пришла за сентябрь, то есть за семь дней сентября. Сколько именно они должны были получить, никто не знает, в военкомате и в части потом им говорили, что президент обещал 200 тыс. выплачивать, и что ваши семьи не будут ни в чем нуждаться, выплаты будут хорошие. Конкретную сумму им не озвучивали, контракты они не подписывали. В военную прокуратуру буду писать обращение завтра, так как до сегодняшнего дня мне нигде ничего выяснить не удалось. Звонила по телефону горячей линии мобилизованных, сказали звонить в единый расчетный центр Министерства обороны. Буквально только что дозвонилась до ЕРЦ МО, сказали, что расчетный лист можно получить в личном кабинете либо в территориальном финансовом органе. Личный кабинет зарегистрировать я не могу, пишет, что отсутствуют введенные данные. Информацию о выплатах третьим лицам они не дают, сказали, пусть муж сам лично звонит и спрашивает, что и за что ему начислили", - сообщила в беседе с корреспондентом Накануне.RU жена военного.

Разобраться с выплатами супруг сейчас не может. 10 октября он был отправлен в Крым, а сейчас, по словам супруги, находится в зоне СВО, когда выйдет на связь - неизвестно.

Оперативно получить разъяснения по выплатам не удалось. В информационном центре правительства региона пока не ответили на запрос редакции. Дозвониться до военного комиссариата не удалось - на звонок никто не ответил. По телефону горячей линии по вопросам, связанным с мобилизацией, посоветовали обратиться в прокуратуру Центрального военного округа - оперативный комментарий там получить не удалось, направлен запрос.