На Белоярской АЭС впервые высказались об уголовном деле своего топ-менеджера

24 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

На Белоярской АЭС впервые высказались об уголовном деле своего топ-менеджера

На Белоярской атомной электростанции (Свердловская область) впервые высказались об уголовном деле в отношении заместителя директора АЭС Дениса Васькина.
Читайте также:

Ранее сообщалось, что топ-менеджера обвиняют в получении взятки в два миллиона рублей. Крупную сумму денег ему якобы передали через старшего сына, пока сам Васькин находился в другом регионе. Замдиректора предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ – "Получение взятки в особо крупном размере".

Ситуацию Накануне.RU прокомментировали в управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС. Там сообщили, что им известно о возбуждении уголовного дела о взяточничестве в отношении одного из сотрудников.

"Мы полностью поддерживаем усилия государства и правоохранительных органов по искоренению коррупции. На Белоярской АЭС, как и на любой другой российской станции, безопасность, в том числе финансовая, - абсолютный приоритет. Любые злоупотребления со стороны сотрудников недопустимы. В настоящий момент в рамках уголовного дела мы взаимодействуем с правоохранительными органами и рассчитываем на то, что действиям сотрудника станции будет дана объективная и беспристрастная правовая оценка", - говорится в заявлении.

Напомним, что Денис Васькин будет находиться под стражей до 24 декабря.

Теги: Белоярская АЭС, взятка, дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.10.2022 11:19 Мск Замдиректора Белоярской АЭС обвинили в получении взятки в особо крупном


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети