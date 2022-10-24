На Белоярской АЭС впервые высказались об уголовном деле своего топ-менеджера

На Белоярской атомной электростанции (Свердловская область) впервые высказались об уголовном деле в отношении заместителя директора АЭС Дениса Васькина.

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Ранее сообщалось, что топ-менеджера обвиняют в получении взятки в два миллиона рублей. Крупную сумму денег ему якобы передали через старшего сына, пока сам Васькин находился в другом регионе. Замдиректора предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ – "Получение взятки в особо крупном размере".

Ситуацию Накануне.RU прокомментировали в управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС. Там сообщили, что им известно о возбуждении уголовного дела о взяточничестве в отношении одного из сотрудников.

"Мы полностью поддерживаем усилия государства и правоохранительных органов по искоренению коррупции. На Белоярской АЭС, как и на любой другой российской станции, безопасность, в том числе финансовая, - абсолютный приоритет. Любые злоупотребления со стороны сотрудников недопустимы. В настоящий момент в рамках уголовного дела мы взаимодействуем с правоохранительными органами и рассчитываем на то, что действиям сотрудника станции будет дана объективная и беспристрастная правовая оценка", - говорится в заявлении.

Напомним, что Денис Васькин будет находиться под стражей до 24 декабря.