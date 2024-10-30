Приговор осужденному за взятку топ-менеджеру Белоярской АЭС оставлен без изменений

Приговор заместителю директора по общим вопросам Белоярской АЭС Денису Васькину оставлен без изменений. Сегодня он вступил в силу.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, в июне этого года Белоярским районным судом Васькин был признан виновным в получении взятки в 2,6 млн рублей. Несмотря на то, что своей вины топ-менеджер так и не признал, суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима и штраф в 30 млн рублей.

Приговор был обжалован как самим Денисом Васькиным, так и его защитой. Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Свердловского облсуда оставила жалобы без удовлетворения, а приговор – без изменения. Таким образом, он вступил в силу.

Ранее в Белоярском райсуде рассказывали некоторые подробности дела Васькина. На самой БАЭС также высказывались об "уголовке" своего топ-менеджера. Сообщалось, что дело могут рассмотреть в Екатеринбурге, но в итоге материалы вернули в Белоярский суд.