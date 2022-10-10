Замдиректора Белоярской АЭС обвинили в получении взятки в особо крупном

На Среднем Урале арестовали заместителя директора Белоярской АЭС Дениса Васькина.

По данным СМИ, мужчину обвиняют в получении взятки в два миллиона рублей. Крупную сумму денег ему якобы передали через старшего сына, пока сам Васькин находился в другом регионе.

Известно, что Дениса Васькина отправили в СИЗО еще 30 июля, а затем продлили ему срок содержания под стражей. Как сообщается в электронной картотеке Свердловского областного суда, он пытался обжаловать это решение. 7 октября состоялось заседание, на котором постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга об аресте было оставлено без изменений.

Согласно данным картотеки, Васькину предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ – "Получение взятки в особо крупном размере". Под стражей он пробудет до 24 декабря.