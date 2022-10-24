В России впервые за 50 лет фиксируется миграционный отток

По итогам первого полугодия 2022 года численность населения России впервые за 50 лет сократилась еще и за счет миграционной убыли. Число выбывших из России превысило число прибывших на 30%, в результате чего миграционный отток составил 97 тыс. человек. В дополнение к "естественной" убыли в 384 тыс. общая убыль достигла почти полумиллиона.

Миграционный прирост населения России наблюдался с середины 1970-х годов. В позднем СССР это было вызвано набиравшим силу возвращением русскоязычного населения из республик, где усиливались националистические тенденции, а в РФ уже и огромной трудовой миграцией. С середины 2000-х миграционный прирост составлял 200-300 тыс. в год. Но в этом году ожидается перелом.

Число выбывших из России увеличилось на 216 тыс. человек, или в 2,1 раза, причем как в ближнее, так и дальнее зарубежье. Миграционный прирост населения в первом полугодии был только в обмене населением с Таджикистаном.

В целом за счет миграционного обмена увеличилось население только 12 из 85 регионов. По интенсивности миграционного прироста первое место вновь занял Севастополь — 23 на 1000 человек в год, то есть 2,3% прироста за счет миграции. Далее идут Ленинградская, Московская и Калининградская области.

Миграционный отток был наиболее интенсивным в Камчатском крае, Сахалинской и Томской областях — почти 1,5% населения в годовом выражении. Если учитывать только внутрироссийскую миграцию, то наиболее высокий миграционный прирост наблюдался в Ленинградской области и Севастополе, которые являются самыми привлекательными для переезда у россиян. Также высокий миграционный прирост за счет внутрироссийской миграции отмечался в Адыгее, на Чукотке, в Калининградской и Московской областях.

Внутрироссийский миграционный отток наибольший из Томской области, Коми, Северной Осетии, Еврейской АО, Магаданской и Мурманской областей, Ямало-Ненецкого АО. Из них примерно один из 200 жителей за год уезжает в другие регионы России.

Объем миграции в пределах России за год снизился на 8%.

Основной причиной миграционного оттока в первом полугодии, насколько можно судить, стала СВО.