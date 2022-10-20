20 Октября 2022
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Общество В России Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

В Петербурге суд признал незаконным мобилизацию сотрудника банка, включенного в бронь от призыва

В Санкт-Петербурге суд впервые вынес решение по иску мобилизованного сотрудника банка, который ранее был внесен в списки ЦБ на бронь от призыва. Суд частично удовлетворил иск мужчины.

Алексей Рачеев был мобилизован 29 сентября, несмотря на то, что его включили в централизованный список банка (где он работает), поданного ЦБ в Минобороны с просьбой об отсрочке, поскольку сотрудники из списка "обеспечивают стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка и наличного денежного обращения".

Истец просил признать решения военкоматов Приморского района и Санкт-Петербурга незаконными и отменить их.

В итоге Приморский районный суд частично удовлетворил иск Рачеева, "признав незаконным решение призывной комиссии Приморского района в части призыва Рачеева на военную службу по мобилизации, и возложил на комиссию обязанность повторно рассмотреть вопрос о призыве", сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Отметим, что отсрочка для банковских сотрудников (как и для IT-шников) не предусмотрена законом, действует она, судя по всему, на основании межведомственных договоренностей.

Теги: санкт-петербург, суд, мобилизация, бронь, банк



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