В МИД не слышали об обсуждении возможных ограничений на выезд из РФ

Россия не планирует вводить дополнительные ограничения на выезд из страны, заявили в МИД РФ.

"Если говорить про мидовскую составляющую, мы не слышали о таком", - сказал журналистам замглавы министерства Евгений Иванов.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ объявил о введении на территории четырех новых регионов России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – военного положения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что закрывать границы на фоне введения военного положения не будут.