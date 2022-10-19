Губернатор анонсировал строительство нового "кольца" вокруг Екатеринбурга

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о необходимости строительства еще одной кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU.

На форуме "100+" он рассказал, что южный обход ЕКАД уже сдан, и теперь настало время северной части. По завершении проекта и внутренней закольцовки ЕКАД, можно будет приступить к обсуждению нового большого кольца.

"Мы сидим с коллегами, рассуждаем. Я говорю: "Надо уже планировать следующий обход [вокруг Екатеринбурга]". Потому что ЕКАД скоро станет внутренним кольцом. Там Академический [район], Солнечный подпирает… Поэтому надо думать уже о следующем кольце, которое будет опоясывать и формировать Екатеринбургскую агломерацию", — сказал Куйвашев на главной пленарной сессии.

Напомним, южный участок ЕКАДа был открыт в начале сентября при участии Владимира Путина.