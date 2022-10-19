19 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Похитители мужчины на Среднем Урале отказались признавать свою вину

Сегодня на Среднем Урале началось рассмотрение дела о похищении человека, повлекшем по неосторожности его гибель. Фигуранты не стали признавать вину.

На скамье подсудимых оказались четыре местных жителя. В апреле этого года один из них решил похитить своего отца, с которым у него был длительный конфликт. Молодой человек рассказал об этом троим знакомым и предложил им стать подельниками. Те согласились.

Преступление было совершено 20 апреля. Утром сообщники, один из которых был вооружен битой, подкараулили отца у его дома. Сначала мужчину пытались повалить на землю, но, получив отпор, стали избивать битой. После жертву связали, погрузили в багажник автомобиля и скрылись. Через некоторое время лежавший в багажнике мужчина захлебнулся кровью и умер. Узнав об этом, парни сожгли машину вместе с трупом.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, отца похитили из-за того, что он высказал намерение снять с регистрационного учета автомобиль сына и потребовал от него выселиться со своей семьей из квартиры. По делу были проведены проверки показаний обвиняемых на месте. Допрошено несколько десятков свидетелей, проведены осмотры мест происшествия, обыски, а также осмотры изъятых вещественных доказательств.

Также проведено несколько экспертиз. Судебная психиатрическая экспертиза показала, что фигуранты вменяемы и осознавали характер своих действий.

Сгоревший автомобиль в Верхней Пышме(2022)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, резонансное преступление было раскрыто сыщиками уголовного розыска ОВД Верхней Пышмы совместно с коллегами из ОБОП управления уголовного розыска областного Главка в кратчайший срок.

"Трудно было поверить, что к смерти собственного отца мог быть причастен его сын. Но, как оказалось, и такое в наше время может быть. Жестокая расправа над мужчиной была спланирована заранее, с места похищения жертву увезли к месту окончательной расправы на автомобиле ВАЗ-21140. Двух соучастников преступления полицейские задержали в Перми, где они сняли квартиру, чтобы "залечь на дно", еще двух – в Екатеринбурге и Верхней Пышме", - отметил полковник Горелых.

Сегодня, 19 октября, Свердловский областной суд приступил к рассмотрению дела по существу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, на вопрос о своем отношении к предъявленному обвинению фигуранты ответили, что вину признают частично. По их словам, умысла на похищение человека у них якобы не было, а их действия, связанные с помещением отца в багажник, были из-за испытанного шока.

Судебное следствие по делу продолжается.

Теги: похищение, отец, суд



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