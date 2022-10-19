Угольные склады Распадской планомерно оснащают современными установками пылеподавления

В Распадской угольной компании (РУК) реализуются проекты экологической стратегии. В частности, новая мобильная установка пылеподавления начала работать на шахте «Усковская», входящей в РУК.

Современное оборудование на 85% снижает выбросы каменноугольной пыли в атмосферу. Использование новой технологии хорошо влияет на качество воздуха в районе железнодорожной станции Казанковская, где находится погрузочный комплекс «Усковской», и улучшает условия труда работников, сообщает пресс-служба РУК.

Подобные установки уже работают на угольных складах шахт «Осинниковская» и «Распадская-Коксовая», а также на ОФ «Распадская», ЦОФ «Абашевская» и на фабрике «Кузнецкая». До конца года ожидается поставка аналогичной техники в Междуреченск, на разрез «Коксовый».

Установка нужна для орошения и создания туманных завес на угольных складах. Она способна охватывать площади не менее 15 тыс. м². Оборудование подает мощную струю на расстояние до 70 метров. Вода под высоким давлением проходит через сеть форсунок и распадается на мельчайшие частицы размером от 5 до 150 микрон. Передовая технология отлично подавляет пыль при низком потреблении воды и энергии.

В 2023 году еще две единицы оборудования поступят на ОФ «Распадская» и одна установка – на шахту «Алардинская». В рамках мероприятий по гидрообеспыливанию в Распадской угольной компании завершились опытно-промышленные испытания реагента для пылеподавления на технологических дорогах. Все эти меры помогают угольщикам улучшать экологическую обстановку в районах, прилегающих к предприятиям компании.