Въезд в Херсонскую область для гражданских лиц закрывается на семь дней

Въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на семь дней, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Ранее он сообщил, что с правобережной части региона в ближайшие шесть дней планируется эвакуировать 50-60 тыс. человек.

Эвакуацию власти региона объяснили опасностью затопления территорий в случае, если ВСУ атакуют дамбу Каховской ГЭС. Также возможно увеличение интенсивности военных действий в районе Херсона.

Накануне командующий СВО генерал Сергей Суровикин заявил, что дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, не исключается принятие "непростых решений". По его словам, ВС РФ обеспечат безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения.