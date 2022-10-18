Жителям Херсона выдадут сертификат на дом или квартиру в любом регионе России

Жителям Херсонщины власти РФ обеспечат жилье в любом регионе России. Также будет обеспечен бесплатный переезд и средства на обустройство. При этом переселенцы смогут выбрать хоть новостройку, хоть вторичное жилье. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

"На уровне правительства подготовлена программа по переселению жителей Херсона. Основным механизмом будут жилищные сертификаты. Мы обеспечим бесплатную доставку в пункты временного проживания, обеспечим проживание до момента, пока они не выберут квартиру. По этому жилищному сертификату они могут купить либо дом, либо квартиру хоть на первичном, хоть на вторичном рынке в любом регионе РФ, где захотят. Плюс мы предоставим определенную помощь на поддержку за утерянное имущество, чтобы люди, когда переедут, имели возможность купить все вещи первой необходимости", - заявил Хуснуллин журналистам по итогам встречи с депутатами Госдумы.

Хуснуллин не назвал источник финансирования переселения и объем средств, который планируется потратить на эти цели.

По данным украинских властей на 2021 год в Херсоне и прилегающей агломерации проживало около 300 тыс. человек.