С правобережной части Херсонщины вывезут 50-60 тысяч человек за неделю – врио губернатора

Руководство Херсонской области планирует перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России около 50-60 тыс. человек, об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Он добавил, что перемещение займет порядка шести дней.

Накануне Сальдо заявил о начале эвакуации, поскольку речь уже не идет об отправке "на отдых" в российские регионы детей и желающих из числа взрослых. Причиной стала угроза затопления территорий, если ВСУ предпримут удачную попытку взорвать дамбу Каховской ГЭС.