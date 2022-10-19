Свердловский подросток, поджегший пенсионерку, отправлен под домашний арест

Один из уральских подростков, жестоко убивших пенсионерку, арестован.

Напомним, все случилось вечером 16 октября в Алапаевске. Двое несовершеннолетних якобы "из интереса" подожгли пенсионерку, которая шла по улице. В результате пожилая женщина скончалась.

Было установлено, что нападение на нее совершили двое подростков 12 и 16 лет. Как выяснили следователи, перед тем, как жертву облили горючей жидкостью и подожгли, она была избита. Возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство с особой жестокостью).

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в отношении 16-летнего подростка судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца – до 17 декабря 2022 года. В СК уточнили, что юноша подозревается в данном убийстве и участвовал в избиении пенсионерки в Алапаевске.

Ранее сообщалось, что свердловские подростки, которые подожгли старушку, не состояли на учете в ПДН и воспитываются в полных семьях. При этом один из парней учится в коррекционной школе.