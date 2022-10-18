Двое свердловских подростков "из интереса" подожгли пенсионерку на улице

В Свердловской области двое подростков подожгли пенсионерку, которая шла по улице. В итоге женщина скончалась.

Как сообщает Telegram-канал Baza, все случилось вечером 16 октября в Алапаевске. 16-летний подросток гулял со своим 12-летним другом и они увидели идущую мимо 69-летнюю женщину. Один из парней достал из кустов пакет с бутылками с горючей жидкостью, который ранее там спрятал. Догнав пенсионерку, он облил ее этой жидкостью, зажег спичку и бросил в старушку.

Женщина загорелась, а подростки побежали в ближайший дом. Они стали стучаться в квартиры и просить воды, заявляя, что на улице пожар. В результате спасти пострадавшую не удалось, она умерла.

После опроса оба парня во всем сознались. Как утверждает канал, они якобы решили поджечь человека "просто из интереса".

В региональных полиции и Следственном комитете пока воздерживаются от комментариев до выяснения всех обстоятельств.