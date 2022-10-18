Свердловские подростки, которые подожгли пенсионерку, не состояли на учете в ПДН

Свердловские силовики раскрыли подробности жестокого убийства пенсионерки двумя подростками. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, что все случилось вечером 16 октября в Алапаевске. Двое несовершеннолетних подростков якобы "из интереса" подожгли пенсионерку, которая шла по улице. В итоге пожилая женщина скончалась.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, погибшей оказалась местная жительница 1953 года рождения. Предварительно установлено, что нападение на женщину совершили двое подростков 12 и 16 лет. Как выяснили следователи, перед тем, как пенсионерку подожгли, она была избита.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство с особой жестокостью). Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Также истребуется характеризующий материал в отношении данных подростков.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, согласно данным судебно-медицинского исследования тела погибшей женщины, причиной ее смерти стали обширные термические ожоги головы, туловища и конечностей четвертой степени.

"Выезжавшие на место ЧП сотрудники полиции ОВД Алапаевска установили, что оба фигурирующих в деле подростка воспитываются в полных семьях, они и их родители на учете в ПДН не состоят. Один из несовершеннолетних учится в коррекционной школе. По предварительным данным, когда приятели подожгли женщину, они испугались и побежали к ближайшему жилому дому, где стали стучаться в квартиры и сообщать, что на улице пожар и нужна вода. Одна из жительниц дала им ведро воды и сама вышла во двор, где и увидела пострадавшую, после чего вызвала полицию", - сообщил полковник Горелых.

По его данным, дикий случай произошел, когда подростки гуляли.

"Увидев жертву, они догнали ее, достали из своего пакета бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облили женщину и при помощи спички подожгли. Чем конкретно могла "насолить" протерпевшая двум пацанам, сейчас выясняют сыщики и следователи", - добавил Валерий Горелых.

Как уточнили в СКР, решается вопрос об избрании старшему подростку меры пресечения. В ведомстве отметили, что второй не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, но, тем не менее, будут приняты меры для недопущения причин и условий, которые способствовали преступлению.