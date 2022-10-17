"Инициатива точно популистская": коллеги "справедливороссов" раскритиковали идею отмены брони от мобилизации для депутатов

Инициатива "справедливороссов" об отмене брони от мобилизации для депутатов и сенаторов вызвала не слишком-то большое воодушевление у их коллег по парламенту.

Так, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале: "Мне на минуту показалось, что Дума может потерять одну из партийных фракций и депутаты СР решили уйти служить, сложить мандаты и сразу в военкомат, закон этого не запрещает. Показалось, думаю...".

"Инициатива точно популистская. Отдельные депутаты хотят себя прославить. От наличия или отсутствия там депутатов Госдумы ничего не изменится. Совершенно точно, в Думе не самые квалифицированные военнослужащие", - заявил в интервью радио "Говорит Москва" коммунист Юрий Синельщиков. Депутат Госдумы предположил, что для принятия конституционных законов придется "тащить с фронта" две трети депутатов.

"У нас один депутат заявил давно уже: я призовусь, я пойду, но на заседания Думы буду приезжать. Он приедет туда, там погреется в казарме, постреляет немножко и опять поедет на заседание?" – говорит Синельщиков.