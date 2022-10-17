В ЕТК рассказали, когда нагреются батареи и вода в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга

Екатеринбургская Теплосетевая компания прокомментировала отсутствие отопления и горячей воды в некоторых домах Юго-Западного района.

Напомним, что отключение коснулось домов на улицах Серафимы Дерябиной, академика Бардина, Белореченской, Посадской, Ясной и Шаумяна. Очевидцы сообщают о раскопках на пересечении Шаумяна и Белореченской.

В пресс-службе ЕТК Накануне.RU пояснили, что на данный момент по обратному трубопроводу проводятся ремонтные работы, которые завершатся сегодня в 17.00. При этом компания не ограничивала жителям подачу ресурса, а потому в случае с перебоями и полным отключением необходимо обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ.