17 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: мэрия Екатеринбурга

В ЕТК рассказали, когда нагреются батареи и вода в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга

Екатеринбургская Теплосетевая компания прокомментировала отсутствие отопления и горячей воды в некоторых домах Юго-Западного района.

Напомним, что отключение коснулось домов на улицах Серафимы Дерябиной, академика Бардина, Белореченской, Посадской, Ясной и Шаумяна. Очевидцы сообщают о раскопках на пересечении Шаумяна и Белореченской.

В пресс-службе ЕТК Накануне.RU пояснили, что на данный момент по обратному трубопроводу проводятся ремонтные работы, которые завершатся сегодня в 17.00. При этом компания не ограничивала жителям подачу ресурса, а потому в случае с перебоями и полным отключением необходимо обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ.

Теги: батарея, Юго-Западный, ЕТК



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