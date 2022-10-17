Жители Юго-Западного в Екатеринбурге остались без отопления и горячей воды
В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга остыли батареи, а к утру и горячая вода. Жители района обсуждают проблему в паблике "Район Юго-Западный".
Отключение коснулось домов на улицах Серафимы Дерябиной, академика Бардина, Белореченской, Посадской, Ясной и Шаумяна. Очевидцы сообщают о раскопках на пересечении Шаумяна и Белореченской.
В пресс-службе Екатеринбургской Теплосетевой компании Накануне.RU пообещали предоставить комментарий позднее.