Гладков: среди жертв теракта в военной части нет жителей Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта на территории одной из воинских частей, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что жителей Белгородской области среди погибших нет.

"Вчера на нашей территории, на территории одной из воинских частей произошло страшное событие. Совершён террористический акт. Погибли и ранены многие военнослужащие. Всем раненым оказывается помощь. Лекарственные препараты, врачи и все необходимое у нас есть. Хотел выразить всем семьям погибших слова утешения и соболезнования. Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах. Жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет", - сообщил Гладков.

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Напомним, 15 октября, в одной из воинских частей, расположенных в Белгородской области, двое мужчин открыли стрельбу. 11 человек погибли, еще 15 были ранены.

Военные назвали случившееся терактом. Открывшие стрельбу граждане уничтожены ответным огнем. Инцидент произошел во время занятий с добровольцами. Уточняется, что под огонь попал личный состав подразделения.